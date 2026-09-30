Трипольская ТЭС была повреждена в результате атаки РФ, - "Центрэнерго"
В результате российской атаки в среду, 30 сентября, было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Центрэнерго" Сергея Исаченко.
"Сейчас наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать", - отметил он.
Другие детали по поводу последствий вражеской атаки в компании пока не разглашают из соображений безопасности.
Исаченко также поблагодарил работников "Центрэнерго", которые продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.
"Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим", - подчеркнул он.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня ночью основной целью комбинированного удара России были энергетические объекты Киева и Киевской области.
Кроме того, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что, начиная с лета, фактически не было и дня, когда РФ не била бы по энергетической инфраструктуре.
В то же время, глава Кабмина подчеркнул, что столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.