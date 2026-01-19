Россия снова усилила штурмы Покровска, полсотни атак - за сутки: ВСУ показали карты

За прошедшие сутки, 18 января, на фронте зафиксировали 144 боевых столкновения. Наиболее напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где украинские военные отбили 50 штурмов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб.
Кроме этого, было привлечено для поражения 8156 дронов-камикадзе и осуществлено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 - из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Волны, Мечетное, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврическое, Воздвижевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зарница Запорожской области.
"Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ", - говорится в сообщении.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, совершил 99 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графского, Нестерного, Круглого.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.
На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучеров Яр, Новопавловка.
На Александровском направлениипротивник вчера совершил пять атак, в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 227 440 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 170 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.