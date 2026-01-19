Россия снова усилила штурмы Покровска, полсотни атак - за сутки: ВСУ показали карты

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб.

Кроме этого, было привлечено для поражения 8156 дронов-камикадзе и осуществлено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Волны, Мечетное, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврическое, Воздвижевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зарница Запорожской области.

"Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ", - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, совершил 99 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графского, Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.





На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Уют, Мирноград, Покровск, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Филиал, Кучеров Яр, Новопавловка.

На Александровском направлениипротивник вчера совершил пять атак, в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.