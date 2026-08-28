Россия уничтожила склад Yasno с оборудованием для солнечных станций
В результате российской атаки уничтожен один из складов с оборудованием для солнечных электростанций. Несмотря на это, компания продолжает исполнение своих обязательств за счет имеющихся резервов.
Об этом заявил СЕО компании Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Последствия обстрела и состояния людей
В результате очередного обстрела РФ полностью сгорел один из складов компании.
По словам Коваленко, при атаке и пожаре никто из работников не пострадал.
"Самое главное - все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", - подчеркнул он.
На сгоревшем объекте хранилась часть оборудования для солнечных электростанций (СЭС). Большинство техники повреждено.
Уцелевшее имущество уже удалось эвакуировать и переместить на другие склады. Сейчас специалисты оценивают точную сумму нанесенного ущерба.
Как это повлияет на клиентов
Несмотря на потерю склада и части оборудования, компания продолжает работать в штатном режиме.
Заверения работы:
- выполнение всех обязательств перед клиентами по качеству и срокам установления СЭС и установкам сохранения энергии (УЗЭ) остается в силе;
- дефицита оборудования не будет благодаря сформированным резервам.
"Оборудование нам будет достаточно, ведь имеем все необходимые резервы", - отметил Сергей Коваленко.
Террор бизнеса и атаки на склады в Украине
Напомним, что российские войска в течение последних дней нанесли очереди целенаправленных ударов по объектам гражданской инфраструктуры и частного бизнеса.
В частности, под вражескими обстрелами оказались мощности ведущих торговых сетей и компаний, среди которых "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также ряд украинских книжных магазинов и издательств.
В результате этих атак РФ уничтожила товарные запасы многих предприятий, а отдельные компании подверглись разрушениям целых производственных и логистических объектов.
Кроме того, в результате массированных ударов кафиры уничтожили до 90% продуктовых складов по всей стране.
Однако в профильном министерстве заверили, что, несмотря на масштабные потери инфраструктуры, критического дефицита базовых продуктов питания для населения удастся избежать благодаря перенастройке импорта и внутренней логистики.