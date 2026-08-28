Россия уничтожила склад Yasno с оборудованием для солнечных станций

В результате российской атаки уничтожен один из складов с оборудованием для солнечных электростанций. Несмотря на это, компания продолжает исполнение своих обязательств за счет имеющихся резервов.

Об этом заявил СЕО компании Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Последствия обстрела и состояния людей

В результате очередного обстрела РФ полностью сгорел один из складов компании.

По словам Коваленко, при атаке и пожаре никто из работников не пострадал.

"Самое главное - все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", - подчеркнул он.

На сгоревшем объекте хранилась часть оборудования для солнечных электростанций (СЭС). Большинство техники повреждено.

Уцелевшее имущество уже удалось эвакуировать и переместить на другие склады. Сейчас специалисты оценивают точную сумму нанесенного ущерба.

Как это повлияет на клиентов

Несмотря на потерю склада и части оборудования, компания продолжает работать в штатном режиме.

Заверения работы:

выполнение всех обязательств перед клиентами по качеству и срокам установления СЭС и установкам сохранения энергии (УЗЭ) остается в силе;

дефицита оборудования не будет благодаря сформированным резервам.

"Оборудование нам будет достаточно, ведь имеем все необходимые резервы", - отметил Сергей Коваленко.