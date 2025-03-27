Goldman Sachs ждет роста цены золота несмотря на риск, связанный с Украиной

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2025 года с 3100 до 3300 долларов за унцию. Инвестбанк сослался на более сильный, чем ожидалось, приток средств в фонды и устойчивый спрос со стороны центральных банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно исследовательской записке, Goldman Sachs также повысил свой прогнозный диапазон с 3100-3300 долларов до 3250-3520 долларов.

Банк повторяет свою рекомендацию по долгосрочной торговле золотом, но признает два потенциальных события, которые могут предложить более привлекательные точки входа на рынок.

Первым событием станет потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной, которое может спровоцировать временную спекулятивную продажу. Однако маловероятно, что это окажет долгосрочное влияние на мировой спрос или предложение золота, заявил банк.

Другим событием может стать резкая распродажа акций, вызывающая ликвидацию золота, обусловленную маржой. Однако ожидается, что это будет недолгим, поскольку спрос со стороны центральных банков и биржевых инвестиционных фондов (ETF) остается неизменным.

Долгосрочный рост

Инвестиционный банк ожидает, что крупные азиатские центральные банки продолжат агрессивные закупки золота в течение следующих трех-шести лет, стремясь достичь прогнозируемых целевых показателей золотого запаса.

Банк повысил прогнозы спроса со стороны центральных банков до 70 тонн в месяц с 50 тонн ранее на фоне возросшей неопределенности относительно политики США и ожиданий того, что Китай может продолжать закупки быстрыми темпами еще в течение трех-шести лет.

"Что касается золотых ETF, наши американские экономисты по-прежнему ожидают двух сокращений ставки ФРС на 25 базисных пунктов (базисных пунктов) в 2025 году и одного дополнительного сокращения в первой половине 2026 года, что подкрепляет наш базовый уровень притока средств в ETF", - заявили в Goldman Sachs.

Goldman Sachs видит два потенциальных риска для ETF: вызванный рецессией цикл сокращений ФРС, который приведет к повышению цен на золото к концу 2025 года до 3410 долларов за унцию, и возросший спрос инвесторов на золото в качестве инструмента хеджирования, что приведет к снижению активов ETF до уровня пандемии и поддержанию цен на уровне 3680 долларов за унцию к концу 2025 года.