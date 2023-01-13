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Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной, - британская разведка

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Москва, Пятница 13 января 2023 09:07
Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной, - британская разведка Фото: Россия использует зеков для производства танков (armyinform)
Автор: Александр Белоус

Российская военная промышленность начала использовать труд заключенных. "Уникальный человеческий ресурс" будет востребован на низкотехнологичных производствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший производитель танков в России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что примет на работу 250 заключенных. В России существует давняя традиция тюремного труда, но принудительный труд как отдельное уголовное наказание снова был введен с 2017 года.

"Имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН надзирает за обширной империей, насчитывающей более 400 тысяч заключенных, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, "заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс", который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

"Труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован у производителей относительно нетехнологичных вооружений, таких как "Уралвагонзавод", которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы, требующей увеличения их производства", - отмечают в Минобороны Британии.

Раніше СМИ писали, что среди "вагнеровцев", которые воюют в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

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