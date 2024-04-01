Россия значительно уменьшит экспорт дизеля из-за ударов по НПЗ, - Bloomberg

Экспорт российского дизеля по морю в апреле значительно сократится. Это связано с ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, в этом месяце погрузка российского дизельного топлива в портах Черного и Балтийского морей уменьшится примерно до 2,29 млн тонн.
Журналисты, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, уточняют, что таким образом Россия будет экспортировать чуть более 569 000 баррелей в день, что на 21% меньше, чем фактический ежедневный экспорт из тех же портов в марте. Тогда РФ продавала по 724 000 баррелей ежедневно.
В Bloomberg подчеркивают, что Россия сокращает поставки дизельного топлива по морю после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Также ситуация усугубилась из-за сезонных ремонтных работ, которые снижают пропускную способность некоторых российских НПЗ и оказывают давление на дизельные потоки в стране.
В то же время российские чиновники заверяют, что экспорт дизельного топлива в стране пока не планируют запрещать.
Напомним, последнее время в России все чаще фиксируют атаки по нефтеперерабатывающим заводам. Это сильно повлияло на возможность страны-агрессора перерабатывать нефть.
По информации источников РБК-Украина, за ударами по НПЗ стоят Силы обороны Украины. В частности, недавно дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - речь идет о заводах "Роснефти".
Также беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Более детально об ударах по НПЗ и их влиянии на войну - в материале РБК-Украина.
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