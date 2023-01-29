Россия не сможет заменить свой энергетический рынок в Европе, - Bloomberg

Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, который диктатор Путин уничтожил менее чем за 50 недель. Найти замену будет практически невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, война Путина в Украине стоила России европейского энергетического рынка.

"Какого бы сближения Москва и Европа ни добились в конце концов, россияне будут подсчитывать цену войны в течение последующих поколений", - подчеркнул Bloomberg.

И хотя Россия, по данным агентства, нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов нефтепереработки и, возможно, природного газа займет годы и будет стоить огромных затрат.

"Это если вообще можно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива", - отмечает агентство.

Bloomberg напоминает, что когда российские войска вторглись в Украину 24 февраля, европейские потребители энергии испугались. Рынок, поглощавший почти 2,5 млн баррелей нефти в день плюс еще 1 млн баррелей нефтепродуктов и 155 млрд кубометров природного газа в год, почти исчез. Потоки сырой нефти сократились до 5 декабря, когда вступил в силу запрет Евросоюза на морской импорт российской сырой нефти. Единственным рынком осталась Болгария, получившая временную преференцию.

По данным экспертов издания, европейский рынок природного газа для России также был утрачен.

"Огромная сеть газовых месторождений и трубопроводов стоимостью сотни миллиардов долларов с момента, когда первый газ пересек границу Австрии в 1968 году, фактически была "выброшена" на помойку", - отмечает Bloomberg.

Как рассказывает издание, огромные трубопроводы протяженностью в тысячи километров соединяли газовые месторождения, сначала в Сибири, а впоследствии на полуострове Ямал, с покупателями в Европе. В 2017 году подсчитано, что только на Ямале в разработку газовых запасов было инвестировано 100 млрд долларов. Ожидалось, что к 2025 году эта цифра удвоится. Значительная часть этих инвестиций теперь выглядит излишней.

Газопровод "Сила Сибири", по информации Bloomberg, транспортирует топливо в Китай. Но этот газ поступает с новых месторождений к югу от месторождений Ямала. Российский государственный газовый гигант ОАО "Газпром" оценил официальную стоимость этого газопровода и месторождений сопутствующего газа в 55 млрд долларов.

"Независимая оценка, по мнению экспертов, показала почти вдвое большую цифру - инвестиция, как они утверждают, никогда не принесет прибыли", - подчеркнуло агентство.

Кроме того, неизвестно, сколько еще российского газа будет покупать Китай. Хотя его энергетические потребности огромны, он, по словам экспертов рынка, будет опасаться повторения ошибок, сделанных некоторыми европейскими странами, став слишком зависимыми от Москвы.

Россия, как предполагает Bloomberg, стремилась бы обеспечивать Индию, еще одну быстро растущую страну с огромными потребностями в энергии.

"Но транспортировать природный газ в Индию будет даже сложнее, чем доставить его в Китай. Маршрут должен пересекать самые высокие горы мира или проходить через Афганистан и Пакистан. Любой маршрут будет пересекать несколько других стран, что сделает строительство и эксплуатацию более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами", - отмечает издание.