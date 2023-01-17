Британия хочет убедить США и Канаду отправить Украине танки

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли намерен убедить США и Канаду отправить Украине танки во время своего двухдневного визита в страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Великобритания, США и Канада всегда поддерживают друг друга, когда это важно, защищая основанный на правилах порядок в течение почти 80 лет. Сегодня мы объединились против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные прочные связи в сфере обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что, в конце концов, украинский народ победит", - сказал он перед отъездом.

Отметим, что министр обороны Бен Уоллес объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи, в который войдут танки Challenge 2, артиллерийские снаряды и бронетехника.

Так, Клеверли собирается использовать это британское обещание, чтобы убедить американцев и канадцев последовать их примеру. Ожидается, что он подчеркнет необходимость быстрого предоставления украинцам соответствующих боевых средств, чтобы они могли выиграть войну.

Отметим, что в ходе поездки Клеверли должен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

К тому же, ранее министр обороны Британии призвал Германию разрешить другим странам передачу танков Leopard Украине.

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