ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия хочет убедить США и Канаду отправить Украине танки

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 12:00
Британия хочет убедить США и Канаду отправить Украине танки Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли намерен убедить США и Канаду отправить Украине танки во время своего двухдневного визита в страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Великобритания, США и Канада всегда поддерживают друг друга, когда это важно, защищая основанный на правилах порядок в течение почти 80 лет. Сегодня мы объединились против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные прочные связи в сфере обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что, в конце концов, украинский народ победит", - сказал он перед отъездом.

Отметим, что министр обороны Бен Уоллес объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи, в который войдут танки Challenge 2, артиллерийские снаряды и бронетехника.

Так, Клеверли собирается использовать это британское обещание, чтобы убедить американцев и канадцев последовать их примеру. Ожидается, что он подчеркнет необходимость быстрого предоставления украинцам соответствующих боевых средств, чтобы они могли выиграть войну.

Отметим, что в ходе поездки Клеверли должен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

К тому же, ранее министр обороны Британии призвал Германию разрешить другим странам передачу танков Leopard Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Военная помощь
NEWS
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление