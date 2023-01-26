"Газпром" снова сократил транзит газа в ЕС через Украину

Российский "Газпром", снизивший транзит газа через Украину в Европу на 10-15% в начале января, снова снизил объемы поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 24,2 млн кубометров на 26 января этого года.

Для сравнения: по состоянию на 19 января в сутки прокачивались 25,1 млн кубометров газа, а в прошлом году через Украину поставлялось 40-43 млн кубометров российского газа, и такие же объемы были заявлены в первые дни 2023 года.

"Газпром" уменьшает транзит газа через Украину с начала января. В начале года объем прокачки газа через Украину составил 43,3 млн кубометров в сутки. В первую неделю 2023 года показатель снизился на 7,8 млн кубометров - до 35,5 млн кубометров, а 18 января объем прокачки составил 32,6 млн кубометров.

Уменьшение поставок российского газа через Украину происходит на фоне резкого снижения цен на газ в Европе.