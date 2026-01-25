RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия не изменилась: президент Польши предупредил Европу об опасности

Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

"Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.

Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой "перезагрузки" отношений с Москвой.

Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.

"Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках", - отметил он.

Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.

 

Визит Зеленского в Литву

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву. Там они примут участие в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Кроме этого во время визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кароль НавроцкийПольшаРоссийская Федерация