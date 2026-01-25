Россия не изменилась: президент Польши предупредил Европу об опасности

Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.
"Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.
Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой "перезагрузки" отношений с Москвой.
Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.
"Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках", - отметил он.
Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву. Там они примут участие в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.
Кроме этого во время визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.