Россия не изменила своих требований по завершению войны, - Зеленский

Требования России для завершения войны

Напомним, российские чиновники неоднократно повторяли о том, что они могут обсуждать завершение войны против Украины на основе так называемого "Стамбульского соглашения".

Оно, в частности, предусматривает сокращение украинской армии и другие серьезные уступки со стороны Украины.

Недавно спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предполагал, что такое "соглашение" может стать ориентиром для завершения войны.

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