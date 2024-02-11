Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза остается высокой

По состоянию на 11:00 в Черном море расположены 2 надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что утром террористы удерживали в Черном море 14 кораблей , среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Тем временем спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему российские террористы стали меньше использовать крылатые ракеты "Калибр" во время массированных обстрелов по территории Украины.