Россия столкнется с проблемами при создании точных ракет, - разведка США

По ее словам, Россия использует больше ракет, чем производит.

"Я не могу назвать на этой площадке точных цифр, но это расход высокоточных боеприпасов происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом", - сказала Хейнс.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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