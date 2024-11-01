Россия в октябре запустила рекордное количество дронов за 2024 год: сколько уничтожила ПВО

Как и упоминалось выше, в течение октября террористы запустили 2023 ударных БпЛА, а также беспилотников неустановленного типа. Среди них:

1185 были уничтожены или подавлены украинскими военными;

738 - локально потеряны;

29 вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства.

С начала 2024 года в целом враг применил 6987 ударных БпЛА. Преимущественно террористы атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавляет Генштаб.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного российского вторжения ежедневные обстрелы украинских городов и сел стали регулярной угрозой, которые наносят разрушения и создают опасность для гражданского населения. Террористы активно используют различные типы вооружений, в частности ракеты, управляемые авиабомбы (КАБ) и дроны-камикадзе. В последнее время особенно возросла частота атак с применением дронов, которые почти каждую ночь направляются на украинские территории.

В ночь на 1 ноября российские силы атаковали Украину, выпустив:

три управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонской области;

48 беспилотников, среди которых и Shahed, а также дроны неустановленного типа.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 дрона. Еще 14 беспилотников потеряли связь, а трое сменили курс и направились в сторону Беларуси.