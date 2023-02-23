Россия совершила масштабную кибератаку на украинские госсайты

По данным ведомства, над локализацией последствий киберинцидента работали специалисты Госспецсвязи, СБУ и Департамента Киберполиции.

"Инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось возобновить работу большинства информационных ресурсов и они работают в штатном режиме.