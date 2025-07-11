Россия не способна поддерживать добычу нефти, - доклад МЭА

Международное энергетическое агентство заявило, что снижение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России ставит под сомнение способность страны поддерживать свои производственные мощности.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Объемы поставок как сырой нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на исключительно низком уровне, достигнув пятилетнего сезонного минимума", - сообщило парижское агентство.
По его данным, потоки ухудшались на протяжении большей части 2024 и 2025 годов. Это "ставит под сомнение способность России поддерживать свои добывающие мощности", - говорится в заявлении МЭА.
По данным МЭА, в прошлом месяце ежедневные поставки сырой нефти из Россию стабилизировались на уровне 4,68 млн баррелей, тогда как ежедневный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. баррелей до 2,55 млн баррелей.
Страна, входящая в тройку крупнейших мировых производителей нефти, засекретила данные о добыче и экспорте после вторжения на Украину, что затруднило независимую оценку состояния ее добывающей отрасли.
Помимо отчетов МЭА, аналитики рынка полагаются на данные отслеживания экспорта судов, оценки загрузки НПЗ и оценки соблюдения страной квоты на добычу в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы понять, как работает российская промышленность.
Данные Bloomberg по отслеживанию судов также указывают на падение объема российского экспорта сырой нефти морским путем, который в прошлом месяце достиг самого низкого уровня с февраля.
Добыча сырой нефти в России (без учета конденсата) в июне составила 9,19 млн баррелей в день, что на 140 тыс. баррелей в день превышает целевой показатель ОПЕК+ на этот месяц, сообщает МЭА.
По данным МЭА, несмотря на падение общего объема поставок нефти за рубеж, экспортная выручка России в июне выросла более чем на 800 млн долларов до 13,6 млрд долларов, что на 6,4% больше, чем в мае, чему способствовал рост средних мировых цен на нефть на фоне опасений по поводу поставок из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Напомним, доходы России от продажи нефти в июне 2025 года упали до двухлетнего минимума.
Растущие расходы на войну против Украины и падающие цены на нефть оказывают давление на бюджет России. Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14% до 35,7 млрд долларов.
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