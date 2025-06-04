Российский фонд на "черный день" потерял еще 6 млрд долларов
Растущие расходы на войну против Украины и падающие цены на нефть оказывают давление на бюджет России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14%.
По данным российского министерства финансов, доступные для использования ресурсы фонда сократились в этом месяце до 2,8 трлн руб. (35,7 млрд долларов). Это означает потерю 453,8 млрд руб. (5,8 млрд долларов), доступных для финансирования дефицита бюджета.
По подсчетам Bloomberg, с начала вторжения Кремля в феврале 2022 года ликвидные активы фонда сократились на 68%.
Планы по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа были сорваны падением стоимости сырой нефти, вызванным торговой войной президента США Дональда Трампа.
Снижение цен на нефть заставило правительство РФ сократить прогноз доходов от энергоносителей на 24% и утроить прогнозируемый дефицит бюджета.
Россия уже увеличила государственные расходы на оборону в 2025 году на четверть - до 6,3% ВВП, что стало самым высоким уровнем со времен Холодной войны. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону пересматриваться не будут.
Напомним, по данным The Economist, рост российской экономики замедлился до нуля. Как отмечает издание, возможно, Дональд Трамп хорошо относится к Владимиру Путину, но именно своими тарифными войнами президент США "ударил его по зубам".
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