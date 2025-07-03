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Кремль лишается денег на войну: нефтяные доходы упали на 30%

Россия, Четверг 03 июля 2025 14:40
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Кремль лишается денег на войну: нефтяные доходы упали на 30% Фото: Кремль теряет деньги на войну из-за падения цен на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доходы России от продажи нефти в июне 2025 года упали до двухлетнего минимума на фоне падения мировых цен на сырую нефть. Кроме того, укрепления рубля привело к тому, что каждый баррель приносил Кремлю все меньше рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По расчетам Bloomberg на основе опубликованных данных минфина РФ, доходы от нефтяной отрасли сократились почти на 30% до 415,6 млрд рублей (5,27 млрд долларов). Это самый низкий показатель с июня 2023 года.

Расчеты показывают, что совокупные доходы России от налогов на нефть и газ упали на треть по сравнению с прошлым годом, почти до 495 млрд рублей. Это самый низкий показатель с января 2023 года.
Кремль лишается денег на войну: нефтяные доходы упали на 30%

Более сильная валюта означает, что Россия и ее производители нефти получают меньше рублей за каждый баррель, который они качают и продают. Это подрывает прибыльность компаний и напрягает федеральный бюджет, который зависит от налогов на нефть и газ примерно на треть своих доходов.

Любое существенное снижение налоговых поступлений от промышленности напрямую влияет на казну страны, которая и так обременена многомиллиардными расходами на войну в Украине. Более крепкий рубль также снижает стимулы к экспорту.

Идеальный шторм

В конце апреля министерство финансов пересмотрело свои ожидания по дефициту бюджета на этот год, прогнозируя гораздо более глубокий дефицит, чем предполагалось ранее, поскольку тарифная политика США и повышение поставок ОПЕК+ привели к резкому падению цен на нефть. Для покрытия дефицита страна использует свой фонд благосостояния.

Министерство рассчитало доходы России от продажи нефти в июне, исходя из цены Urals в 52,08 долларов за баррель в мае. Это самая низкая цена на ключевой экспортный сорт страны с марта 2023 года.

Валюта торговалась по среднему курсу 80,4603 рубля за доллар США в мае, что является самым высоким показателем за два года, обусловленным рекордно высокими процентными ставками и ожиданиями улучшения отношений с Вашингтоном.
Кремль лишается денег на войну: нефтяные доходы упали на 30%

В результате нефтяные компании страны получили всего 4190 рублей за каждый проданный баррель, что является уровнем, невиданным с марта 2023 года, показывают расчеты Bloomberg.

Напомним, по данным The Economist, рост российской экономики замедлился до нуля. Как отмечает издание, возможно, Дональд Трамп хорошо относится к Владимиру Путину, но именно своими тарифными войнами президент США "ударил его по зубам".

Растущие расходы на войну против Украины и падающие цены на нефть оказывают давление на бюджет России. Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14% до 35,7 млрд долларов

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