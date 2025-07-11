Россия не способна поддерживать добычу нефти, - доклад МЭА

Международное энергетическое агентство заявило, что снижение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России ставит под сомнение способность страны поддерживать свои производственные мощности.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Объемы поставок как сырой нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на исключительно низком уровне, достигнув пятилетнего сезонного минимума", - сообщило парижское агентство.

По его данным, потоки ухудшались на протяжении большей части 2024 и 2025 годов. Это "ставит под сомнение способность России поддерживать свои добывающие мощности", - говорится в заявлении МЭА.

По данным МЭА, в прошлом месяце ежедневные поставки сырой нефти из Россию стабилизировались на уровне 4,68 млн баррелей, тогда как ежедневный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. баррелей до 2,55 млн баррелей.

Засекреченные данные

Страна, входящая в тройку крупнейших мировых производителей нефти, засекретила данные о добыче и экспорте после вторжения на Украину, что затруднило независимую оценку состояния ее добывающей отрасли.

Помимо отчетов МЭА, аналитики рынка полагаются на данные отслеживания экспорта судов, оценки загрузки НПЗ и оценки соблюдения страной квоты на добычу в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы понять, как работает российская промышленность.

Данные Bloomberg по отслеживанию судов также указывают на падение объема российского экспорта сырой нефти морским путем, который в прошлом месяце достиг самого низкого уровня с февраля.

Добыча сырой нефти в России (без учета конденсата) в июне составила 9,19 млн баррелей в день, что на 140 тыс. баррелей в день превышает целевой показатель ОПЕК+ на этот месяц, сообщает МЭА.

По данным МЭА, несмотря на падение общего объема поставок нефти за рубеж, экспортная выручка России в июне выросла более чем на 800 млн долларов до 13,6 млрд долларов, что на 6,4% больше, чем в мае, чему способствовал рост средних мировых цен на нефть на фоне опасений по поводу поставок из-за напряженности на Ближнем Востоке.