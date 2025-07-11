Росія не здатна підтримувати видобуток нафти, - доповідь МЕА

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що зниження експорту сирої нафти і нафтопродуктів з Росії ставить під сумнів здатність країни підтримувати свої виробничі потужності.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Обсяги поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів у червні залишалися на винятково низькому рівні, досягнувши п'ятирічного сезонного мінімуму", - повідомило паризьке агентство.

За його даними, потоки погіршувалися протягом більшої частини 2024 і 2025 років. Це "ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої видобувні потужності", - йдеться в заяві МЕА.

За даними МЕА, минулого місяця щоденні поставки сирої нафти з Росії стабілізувалися на рівні 4,68 млн барелів, тоді як щоденний експорт нафтопродуктів скоротився на 110 тис. барелів до 2,55 млн барелів.

Засекречені дані

Країна, що входить до трійки найбільших світових виробників нафти, засекретила дані про видобуток і експорт після вторгнення в Україну, що ускладнило незалежну оцінку стану її видобувної галузі.

Крім звітів МЕА, аналітики ринку покладаються на дані відстеження експорту суден, оцінки завантаження НПЗ і оцінки дотримання країною квоти на видобуток у рамках угоди ОПЕК+, щоб зрозуміти, як працює російська промисловість.

Дані Bloomberg з відстеження суден також вказують на падіння обсягу російського експорту сирої нафти морським шляхом, який минулого місяця досяг найнижчого рівня з лютого.

Видобуток сирої нафти в Росії (без урахування конденсату) в червні становив 9,19 млн барелів на день, що на 140 тис. барелів на день перевищує цільовий показник ОПЕК+ на цей місяць, повідомляє МЕА.

За даними МЕА, незважаючи на падіння загального обсягу поставок нафти за кордон, експортний виторг Росії в червні зріс більш ніж на 800 млн доларів до 13,6 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у травні, чому сприяло зростання середніх світових цін на нафту на тлі побоювань з приводу поставок через напруженість на Близькому Сході.