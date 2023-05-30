Россия увеличила группировку кораблей в Черном и Азовском морях. Сколько "Калибров"

Какая ситуация к 12.00

Вражеская группировка кораблей в Черном и Азовском морях по сравнению с утром увеличилась до 12 кораблей. В частности, в Черном море вновь наращено количество ракетоносителей - 2 надводных и 2 подводных.

"Суммарный залп "Калибров" до 24 ракет", - говорится в сообщении.

Военные оценивают уровень угрозы как очень высокий и просят не игнорировать сигналы тревоги.

Какая ситуация была до этого?

Осуществив ротацию ракетоносителей в Черном море, враг продолжал держать наготове "Калибры". К вечеру, выведя еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных завел в пункт базирования. Тогда в море находились три ракетоносителя - 1 надводный и 2 подводных с общим залпом в 16 ракет.

Как сообщалось, состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".