Россия потерпела поражение уже сегодня, - экс-главком силами НАТО

Джонс выразил убеждение, что цели российских военных в Украине могли измениться, потому что целей, поставленных первоначально, им, по-видимому, уже не достичь.

"Поэтому сейчас, с наступлением зимы, они прибегли к атакам на критически важную инфраструктуру и гражданские объекты в большей степени, чем военные, чтобы создать хаос и трудности для украинского народа", – отметил Джонс.

По словам Джонса, ввиду поразительных успехов Украины на поле боя, президент этой страны Владимир Зеленский, вероятно, чувствует, что у него есть преимущество, связанное с военными аспектами происходящего.

"Но российская стратегия сейчас, похоже, состоит в том, чтобы… наносить ужасающие ракетные удары по гражданской инфраструктуре, которые я считаю военным преступлением", – сказал он.

Реакция стран Запада и, в частности, НАТО, по его мнению, чрезвычайно важна, "потому что это послужит сигналом для других автократий, которые внимательно следят за тем, что происходит, когда диктатор начинает неспровоцированную, незаконную войну, и каковы последствия для его репутации и статуса".

На вопрос, как будут развиваться события в Украине в 2023 году и стоит ли ожидать неожиданного наступления с украинской стороны и новых атак России, Джонс ответил, что если поставки военной помощи Украине будут продолжаться и скорость их увеличится, то Украина сможет наносить удары на значительно более дальние дистанции.

"НАТО как альянс сейчас намного сильнее, намного сплоченнее. Это то, чего меньше всего хотел Владимир Путин. Если поддержка, которую альянс оказывает Украине, останется твердой и постоянной, то это не сулит России ничего хорошего", - сказал он.

Джонс выразил убеждение в том, что Путин был уверен, что война будет короткой и что НАТО "будет реагировать на нее в некоторой степени бессильно".

"Способность союзников обучать и оснащать украинскую армию была медленной в начале, но сейчас она достигла определенного ритма, который гораздо более обнадеживает. Я действительно считаю, что они должны быть оснащены оружием большего радиуса действия", - сказал Джонс.

Генерал выразил надежду, что война закончится в 2023 году.

На вопрос о том, могут ли российские "Искандеры" и С-400 или даже ядерное оружие быть использованы против Украины и изменить ход войны, Джонс ответил, что России следует проявить осторожность, если она решит применить какой-либо вид ядерного оружия "в зависимости от преобладающих ветров".

По его мнению, использование беспилотников, которые теперь все чаще поставляются из Ирана, и увеличение дальности полета ракет и разрушительной силы – это то, представляет более реальную угрозу.

Касаясь вопроса о системах Patriot, Джонс подчеркнул, что предоставление Украине необходимого оружия может стать сдерживающим фактором для применения Россией более смертоносных вооружений.

"Я думаю, что более широкое использование беспилотных технологий, которые Запад мог бы предоставить Украине, было бы очень полезным и своевременным", – подчеркнул генерал.

По мнению Джонса, Россия потерпела поражение уже сегодня.

"Она была вынуждены отступить, хоть она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами", - сказал Джонс.

На вопрос о том, как он видит окончание войны и как, возможно, могла бы выглядеть победа Украины, Джеймс Джонс ответил, что конфликт может затянуться, но если Россия готова вести переговоры об урегулировании, которое было бы приемлемо для украинского народа, то необходимо добиться обязательств со стороны Москвы не вторгаться в другие страны.

"Самое главное, что могут сделать США, – это скорость и доставка, удовлетворение потребностей, в которых критически нуждается украинская армия, а также постараться восстановить инфраструктуру, которая была повреждена", – сказал он.

«Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: быстрая доставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только все это станет реальностью, эта битва завершится", - сказал генерал.

Напомним, ранее бывший главнокомандующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, в дело вступят США. После чего будет уничтожена большая часть военных возможностей россиян.

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