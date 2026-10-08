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Россия терпит потери рекордными темпами в зоне ответственности "Азова"

12:25 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Группировка войск "Азов" отчитывается о новых успехах (Getty Images)

За последние три дня украинские защитники нанесли российским войскам на фронте колоссальные потери, прежде всего в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины рекордными темпами уничтожают российских оккупантов. Только за три дня в зоне ответственности группировки войск (сил) "Азов" украинские воины обезвредили более тысячи российских захватчиков, из них 702 - ликвидированы", - сказано в заявлении.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что именно на этом участке фронта фиксируют одни из самых высоких суточных показателей потерь армии РФ.

Как объясняют защитники, это один из примеров того, как Силы обороны Украины улучшают эффективность своих атак.

"Пока враг пытается выдать террор мирного населения за успехи, украинские воины разных подразделений продолжают защищать нашу землю и наносить агрессору значительные потери на всех отрезках линии боевого столкновения и в тылу", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что с 24 февраля 2022 года украинские воины успели обезвредить 1 547 780 российских захватчиков.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава - около 1 547 780 (+1 830) человек
  • танков - 12 399 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 25 502 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 50 883 (+47) ед.
  • РСЗО - 2 194 (+2) ед.
  • средств ПВО - 1 692 (+2) ед.
  • наземных робототехнических комплексов - 2 890 (+12) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 553 578 (+1 702) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 159 795 (+667) ед.
  • специальной техники - 4 806 (+6) ед.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало о новых успехах ВСУ на поле боя. Известно, что Силы обороны смогли продвинуться на Донбассе.

Кроме того, мы писали о масштабной атаке Украины на 20 регионов России, а также о ее первых последствиях.

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