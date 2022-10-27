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Россия завозит в Херсон мобилизованных, чтобы использовать их как пушечное мясо, - Буданов

Фото: Россия завозит в Херсон мобилизованных, чтобы использовать их как пушечное мясо (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированный Херсон РФ завозит недавно мобилизованных россиян. Захватчики готовятся к уличным боям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в комментарии CNN.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - сказал генерал-майор.

Буданов отметил, что в то же время страна-агрессор вывозит своих марионеток из города и близлежащих районов.

"Москва отдает себе отчет во всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", - подчеркнул глава ГУР.

Офицер добавил, что вывод РФ ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".

"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", - подытожил Буданов.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают бежать из Херсона, они вывозят имущество и документы.

Кроме того, россияне заставляют местных жителей покидать город.

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