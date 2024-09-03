ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISW

Вторник 03 сентября 2024 04:57
UA EN RU
Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISW Фото: российская армия берет на вооружение модернизированные ФАБы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация налаживает производство и использование новых планирующих бомб с повышенной точностью и дальностью ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных блогеров, армия РФ завершила испытания планирующих бомб ФАБ-3000 M54 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также планирующих бомб ФАБ-500 M62 с УМПК повышенной дальности.

Вскоре российские бомбардировочные авиационные полки начнут принимать эти бомбы на вооружение.

ФАБ-3000 - разработанная во времена СССР 3000-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

Была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22 (в базовой версии и Ту-22М3). Ту-22М3 может брать на борт до двух авиабомб.

На вооружение ВВС СССР принята в 1946 году.

В России заявили, что с февраля 2024 года производство этих бомб возобновили и что оно является массовым.

ФАБ-3000-М54 (управляемая планирующая авиабомба длиной - 3,3 м; диаметром (по стабилизатору) - 1 м; общим весом - 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества).

Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISW

ФАБ-3000-M54 (росСМИ)

Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISWФото: ФАБ-3000-М62 (росСМИ)

Напомним, в июне 2024 года россияне распространили видео первого использования ФАБ-3000 М-54 против ВСУ в Харьковской области.

Захватчики чаще всего для ударов по Украине используют бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако еще весной 2022 года агрессор использовал ФАБ-3000 для ударов по Мариуполю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России