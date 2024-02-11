По данным издания, один из непальских добровольцев 37-летний Рамчандра Хадка недавно вернулся в Непал после ранения на фронте в Украине.

Он рассказал, что был свидетелем ужасных сцен и сожалеет о своем решении присоединиться к кремлевской армии в качестве иностранного наемника.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация", - сказал Хадка.

Он прибыл в Москву в сентябре прошлого года. По его словам, только после двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут с оружием и базовым набором.

"В Бахмуте нет ни одного сантиметра земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты, зеленые насаждения... их всех нет. Большинство домов разрушены. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать", - вспоминает он.

Хадка дважды был командирован в Бахмут и провел там в общей сложности один месяц. Во время второй командировки он получил пулю в бедро. После того, как его спасли и отвезли на несколько сотен метров от линии фронта, в него попали осколки кассетной бомбы.

По данным анонимных источников CNN он является одним из 15 000 непальских мужчин, которые присоединились к российской армии, после того, как российское правительство в прошлом году объявило о выгодном пакете для иностранных бойцов, которые могут присоединиться к вооруженным силам страны.

Ситуация с непальскими наемниками

Политик и общественный деятель из Катманду Криту Бхандари стала лидером группы членов семей непальских мужчин, воюющих в России.

Она говорит, что за последние недели к ней обратилось около 2 000 семей с просьбой помочь связаться с их пропавшими без вести близкими или вернуть тех, кто все еще находится на связи.

По данным Министерства иностранных дел Непала, четверо непальских бойцов сейчас удерживаются в Украине как военнопленные.

Известный оппозиционный непальский депутат и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял заявил в четверг в верхней палате парламента округа, что от 14 000 до 15 000 непальцев воюют на линии фронта, ссылаясь на свидетельства мужчин, вернувшихся из зоны боевых действий, и призвал российские власти предоставить эти цифры.

Министерство иностранных дел России в свою очередь не ответило на вопрос CNN о количестве непальцев, завербованных российской армией, и о том, сколько из них уже погибло.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

Мы также писали, что недавно Непал потребовал от России выплат компенсаций за погибших на войне против Украины его граждан.

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