Россия нанесла удар по Кропивницкому, повреждена техника ГСЧС (фото)

Пожарно-спасательная техника ГСЧС повреждена во время ночной атаки в Кропивницком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В ночь на 28 июля Кропивницкий подвергся очередной атаке со стороны России.
В результате обстрела повреждено здание одного из подразделений ГСЧС, а также пожарно-спасательная техника.
По информации спасателей, погибших и пострадавших нет - личный состав подразделения во время воздушной тревоги находился в защитном укрытии.
Напомним, что в Кропивницком в ночь на 28 июля прозвучала серия взрывов - зафиксировано было по меньшей мере девять.
Первый взрыв произошел в 03:07, а уже за несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о движении высокоскоростной цели в направлении города.
Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович обратился к жителям с призывом оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, которая продолжалась всю ночь. Местные власти подчеркивали необходимость соблюдения мер безопасности.
По информации, во время атаки пострадавших не было.
Кроме того, в ночь на 28 июля Россия осуществила один из крупнейших за время войны комбинированный воздушный удар по Украине.
В целом враг выпустил 331 средство воздушного нападения, из которых украинским Силам обороны удалось уничтожить или подавить 311 целей.
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