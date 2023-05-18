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Россия нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области: есть жертва и раненый

Фото: оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области 18 мая, есть жертва и раненый (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкую область. Один человек погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек погиб, 1 раненый", - рассказал он.

По его словам, в городе повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 админздания и магазин.

Как добавил Кириленко, всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области выросло на 2 погибших и 5 раненых. В частности, в Татьяновке было эксгумировано тело ребенка, погибшего во время оккупации.

Как сообщалось, ночью на вторник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Повреждены более 10 домов и котельная.

Напомним, во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, оккупанты запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.

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Донецкая областьКонстантиновка