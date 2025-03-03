Россия применяет иностранные компоненты в системах залпового огня "Торнадо-С", - ГУР

В результате исследования образцов управляемых реактивных снарядов российской системы залпового огня "Торнадо-С", которые используются государством-агрессором против Украины, выявлено одновременное применение двух волоконно-оптических гироскопов.

Первый гироскоп, ТИУС500, является продуктом российского ООО "НПК "ОПТОЛИНК", а второй - иностранного производства, без маркировки производителя, однако имеет индикаторные пломбы на китайском языке. По визуальным признакам, этот компонент похож на гироскопы AgileLight китайского производителя BWSENSING.

Иностранные компоненты

Использование двух гироскопов одновременно способствует повышению точности поражения, ведь позволяет получать два отдельных массива информации о текущем положении объекта в пространстве. Это позволяет более точно корректировать траекторию ракеты, что особенно важно для выполнения сложных боевых задач.

Оба устройства - как российское, так и иностранное - имеют схожее строение. Они содержат три кольцевых интерферометра Саньяка, размещенных в трех ортогональных осях, а также электронные платы.

Что касается электронных компонентов, то российский блок использует программируемую вентильную матрицу (FPGA) Altera Cyclone, разработанную в США, а иностранный блок собран на микроконтроллере STMicroelectronics, являющемся продуктом Швейцарии.

Кроме того, российский блок содержит компоненты от таких международных производителей, как США (Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated), Китай (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцария (STMicroelectronics) и Великобритания (Golledge Electronics).