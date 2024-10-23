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Россия запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе, - британская разведка

Украина, Среда 23 октября 2024 11:43
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Россия запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе, - британская разведка Фото: Россия атакует Украину рекордным количеством "шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2024 года Россия запустила более 1300 дронов-камикадзе по территории Украины. Это самое большое количество беспилотных летательных аппаратов, запущенных за месяц с начала конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Исходя из текущих показателей, почти наверняка, что Россия превзойдет это число в октябре 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, неясно, сможет ли Россия поддерживать этот показатель до конца 2024 года.

Однако, по данным британской разведки, Россия почти наверняка расширяет свои возможности по проведению крупномасштабных атак дронами по Украине, дополняя иранские поставки увеличением внутреннего производства.

"Россия использует свои дроны-камикадзе против множества целей, в частности, энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, оказывая давление на украинскую систему ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.

Российские "шахеды"

Напомним, в настоящее время на заводе в Елабуге (на юго-востоке Татарстана) на России ежегодно производится более 6000 беспилотников типа "Шахед". Ежедневно ее силы выпускают от 30 до 80 барражирующих боеприпасов в направлении украинских городов.

По информации The Telegraph, Украина разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранского производства. Он будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов.

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