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Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе, - британська розвідка

Україна, Середа 23 жовтня 2024 11:43
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Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе, - британська розвідка Фото: Росія атакує Україну рекордною кількістю "шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2024 року Росія запустила понад 1300 дронів-камікадзе територією України. Це найбільша кількість безпілотних літальних апаратів, запущених за місяць із початку конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Виходячи з поточних показників, майже напевно, що Росія перевершить це число у жовтні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей показник до кінця 2024 року.

Однак, за даними британської розвідки, Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

"Росія використовує свої дрони-камікадзе проти безлічі цілей, зокрема, енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб української території, чинячи тиск на українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Російські "шахеди"

Нагадаємо, зараз на заводі в Єлабузі (на південному сході Татарстану) на Росії щорічно виробляється понад 6000 безпілотників типу "Шахед". Щодня її сили випускають від 30 до 80 боєприпасів, що барражують, у напрямку українських міст.

За інформацією The Telegraph, Україна розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранського виробництва. Він використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.

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