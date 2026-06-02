Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр"
Россияне в ночь на 2 июня в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас уже отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, пуски состоялись из акватории Каспийского моря. Над Украиной вражеские воздушные цели будут примерно в 02:00.
"Внимание! Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Каспийского моря! Ориентировочное время входа в воздушное пространство Украины - около двух часов ночи. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 00:02.
В то же время мониторинговые каналы писали, что оккупанты запустили около 16 "Калибров". Однако заметим, что это неофициальная информация.
Параллельно враг активно атакует Украину дронами. Во многих регионах зафиксированы целые группы дронов, поэтому по состоянию на 00:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Угроза обстрела
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 июня предупредил, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в ближайшее время. По его словам, враг подготовил этот удар, поэтому призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности.
Отметим, что последняя массовая комбинированная атака на Украину состоялась 24 мая. Тогда враг применил для удара аж 690 воздушных целей.
Среди них были баллистические ракеты различных типов, в частности "Циркон", "Кинжал", "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и, в частности, "Искандер-К". Кроме того, оккупанты запустили 600 беспилотников. Основной целью атаки стал Киев.