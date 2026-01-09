Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр"

"Внимание! Предварительно отмечены пуски КРМБ типа "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении в 01:54.

После этого первые ракеты были зафиксированы на севере Херсонской области в направлении Николаевской.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели через Чернигов в направлении Киева, после чего в столице прозвучало несколько мощных взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:05 карта воздшных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.