Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр"

Фото: над Украиной уже фиксируют крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 9 января массированно атакуют Украину дронами. Кроме того зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Предварительно отмечены пуски КРМБ типа "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении в 01:54.

После этого первые ракеты были зафиксированы на севере Херсонской области в направлении Николаевской.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели через Чернигов в направлении Киева, после чего в столице прозвучало несколько мощных взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:05 карта воздшных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Война в УкраинеРакеты