Россия запустила фейк об "уничтожении" флота Bayraktar ВСУ. В Украине это опровергли

"Армия РФ полностью "уничтожила" флот турецких ударных беспилотников Bayraktar в Украине. Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на американское издание Business Insider", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что в оригинальной статье говорится о том, что в первые месяцы российско-украинской войны беспилотники Bayraktar TB2 были провозглашены спасителями Украины, однако через год считается, что почти всех их сбили россияне.

Далее в том же материале аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морских исследований Бендетт отрицает это мнение и утверждает, что Украина продолжает использовать эти беспилотники, но для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что в Украине есть Bayraktar и Силы обороны ими пользуются, просто сейчас о них меньше говорят.

Функции беспилотника

Bayraktar TB2 имеет две главные функции: ударную и разведывательную. ВСУ неоднократно обнародовали эффектные видео ударов с этих БПЛА по колоннам российской техники, особенно в первые дни и недели войны.

Беспилотник доказал свою эффективность в уничтожении любых видов российской техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.

Производство Bayraktar в Украине

Правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию. По словам посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

Также недавно Украина и турецкая компания Baykar, являющаяся производителем известных беспилотников Bayraktar, подписали новые соглашения о сотрудничестве.