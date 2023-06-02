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Россия запустила фейк об "уничтожении" флота Bayraktar ВСУ. В Украине это опровергли

Фото: Bayraktar (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты заявляют об "уничтожении" украинского флота Bayraktar. Однако это является очередной ложью, которую используют российские пропагандисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

"Армия РФ полностью "уничтожила" флот турецких ударных беспилотников Bayraktar в Украине. Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на американское издание Business Insider", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что в оригинальной статье говорится о том, что в первые месяцы российско-украинской войны беспилотники Bayraktar TB2 были провозглашены спасителями Украины, однако через год считается, что почти всех их сбили россияне.

Далее в том же материале аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Центра военно-морских исследований Бендетт отрицает это мнение и утверждает, что Украина продолжает использовать эти беспилотники, но для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что в Украине есть Bayraktar и Силы обороны ими пользуются, просто сейчас о них меньше говорят.

Функции беспилотника

Bayraktar TB2 имеет две главные функции: ударную и разведывательную. ВСУ неоднократно обнародовали эффектные видео ударов с этих БПЛА по колоннам российской техники, особенно в первые дни и недели войны.

Беспилотник доказал свою эффективность в уничтожении любых видов российской техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.

Производство Bayraktar в Украине

Правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию. По словам посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

Также недавно Украина и турецкая компания Baykar, являющаяся производителем известных беспилотников Bayraktar, подписали новые соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что в четверг, 4 мая, в Киевской области вышел из строя беспилотник Bayraktar. Военные были вынуждены сбить его в небе над столицей.

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