Россия запустила баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки по Украине

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 7 марта российские войска выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.

Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны.

В частности, от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.

Больше подробностей о комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.