Россия запустила баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки по Украине

В ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 117 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить 98 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 19:00 7 марта до утра 8 марта россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (пуски из Ростовской и Воронежской областей), а также 117 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.
Дроны летины с шести направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 11 локациях.
Напомним, в ночь на 7 марта российские войска выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.
Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны.
В частности, от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.
Больше подробностей о комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.