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Россия заблокировала морской коридор, Украина срочно созывает Совбез ООН

22:14 22.07.2026 Ср
2 мин
Действия Кремля угрожают голодом для миллионов семей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия атаки РФ на судно Golden Leo (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Россия атаковала гражданские грузовые суда в Черном море и полностью заблокировала движение по украинскому морскому коридору. Из-за угрозы глобального голода Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги.

За последние несколько дней российские войска обстреляли по меньшей мере три гражданских грузовых судна. В результате этих атак несколько десятков членов экипажей погибли или получили ранения.

Кроме того, из-за действий РФ в разгар жатвы украинским морским коридором не прошло ни одно судно. Сибига подчеркнул, что это сознательный экономический и гуманитарный террор против всего мира.

"Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия сейчас наносит удары по мировым продовольственным рынкам в Черном море", - заявил он.

Дальнейшее продолжение российского террора чревато ростом цен на продукты и риском голода для миллионов семей в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке.

"Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля. Мы призываем все государства, особенно те, которых это напрямую касается, немедленно потребовать от России прекратить свои атаки на свободу судоходства в Черном море", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет права морить мир голодом, и добавил, что остановить российский террор может глобальное давление.

Напомним, в ночь на 22 июля РФ атаковала балкер Golden Rosе в Черном море. ГНСУ провела спасательную операцию, в ходе которой спасли 16 членов экипажа.

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Это происходит из-за усиления атак страны-агрессора.

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