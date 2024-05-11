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Россия, вероятно, проводит начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова, - ISW

Иллюстративное фото: украинские военные (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции севернее Харькова, которая имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта оттягивания украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В настоящее время российские войска совершили два ограниченных действия в этом районе: одно севернее Харькова в направлении Липцев и одно северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Министерство обороны Украины сообщило, что российские бронетехнические штурмовые группы ранним утром 10 мая попытались прорвать украинскую оборону близ Волчанска, и что бои в этом районе продолжались после того, как украинские силы отразили российские штурмы.

Российские и украинские источники утверждают, что войска РФ также начали штурм с большим количеством пехоты между Стрелечьей и Зеленым.

Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта, пишет ISW.

Российские источники утверждают, что российские войска также захватили Стрелечью, Красное и Борисовку.

Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 10 мая указывают, что в этих четырех населенных пунктах и вблизи них, вероятно, произошли тяжелые бои. "ISW с высокой достоверностью оценивает, основываясь на достоверных украинских отчетах и преимуществе доказательств, что российские войска захватили Стрелечье, Красное и Борисовку, но еще не наблюдал геолокационного подтверждения этой оценки", - говорится в отчете.

Российские милблогеры также утверждали, что российские войска захватили Зеленое, Огурцевое и Хатыще (оба западнее Волчанска), хотя ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

ISW оценивает, что российские силы продвинулись в направлении Волчанска, но не увидел достаточно доказательств, чтобы оценить примерный след линии фронта в непосредственной близости.

Украинские источники сообщили, что бои продолжались вблизи Красного, Мороховца (к северо-востоку от Липцев), Олейникового (к северо-востоку от Липцев) и Хатыща.

Напомним, по данным Reuters, оккупанты продвинулись на один километр возле пограничного города Волчанск.

В Генштабе ВСУ утверждают, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Продолжаются бои за населенные пункты в приграничных районах, которые находились фактически в серой зоне – Стрелечью, Пыльную и Борисовку, а также в районе Олейниково и Огурцово.

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

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