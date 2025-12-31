Россия взяла курс на затяжное противостояние с Западом, - разведка

Как сообщает разведка, Совет федерации России утвердил постановление "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", которое фактически кодифицирует внешнеполитический курс кремля и делает его обязательным ориентиром для парламента, правительства и ведомств.

Документ фиксирует не поиск компромиссов, а системную ставку на длительную конфронтацию с Западом.

Ключевой тезис постановления сводится к перекладыванию полной ответственности за "беспрецедентную международную напряженность" на НАТО и "коллективный Запад". На этом фоне кремль декларирует намерение выстраивать альтернативный миропорядок, который открыто противопоставляется евроатлантической системе безопасности.

Речь идет о формировании "архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" с опорой на СНГ, ОДКБ, ШОС и АСЕАН, а также продвижении "Евразийской хартии многообразия и многополярности", инициированной совместно с Беларусью.

Отдельный акцент сделан на переориентации внешних связей на Азию, Африку и Латинскую Америку. Кремль планирует углублять экономическое, дипломатическое и парламентское сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, странами Юго-Восточной Азии и другими государствами Глобального юга, используя форматы БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

В СВР отметили, что парламентская дипломатия прямо рассматривается как заменитель полноценных контактов с Западом в условиях политической изоляции.

В то же время документ формально оставляет возможность восстановления полноформатных российско-американских отношений, но только при условии учета интересов Кремля в войне против Украины, что делает такую "готовность" чисто декларативной.

Санкции Запада признаны "долгосрочной реальностью", на которую Москва планирует ответить адаптацией: расчетами в национальных валютах, противодействием конфискации замороженных активов и созданием специальных правовых режимов для трансграничного сотрудничества.

Постановление также предусматривает усиление информационной и идеологической деятельности МИД России, в том числе в цифровой среде, для продвижения российских нарративов о войне и дискредитации Украины, а также активизацию проектов под лозунгами борьбы с "фальсификацией истории" и "реабилитацией нацизма".

Параллельно Кремль расширяет поддержку сетей "соотечественников" за рубежом и планирует отдельную стратегию работы с иностранными выпускниками российских вузов.

"В совокупности документ не оставляет сомнений: российские власти институционализируют курс на затяжное противостояние с Западом, пытаясь обойти изоляцию через парламентские и "гуманитарные" каналы и одновременно подорвать западное единство, опираясь на выборочные контакты и влияние в странах Глобального юга", - отметили в СВР.