ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия взяла курс на затяжное противостояние с Западом, - разведка

Среда 31 декабря 2025 15:06
UA EN RU
Россия взяла курс на затяжное противостояние с Западом, - разведка Фото: Россия взяла курс на затяжное противостояние с Западом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия официально закрепила внешнеполитический курс, направленный на противостояние Западу и расширение влияния в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает разведка, Совет федерации России утвердил постановление "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", которое фактически кодифицирует внешнеполитический курс кремля и делает его обязательным ориентиром для парламента, правительства и ведомств.

Документ фиксирует не поиск компромиссов, а системную ставку на длительную конфронтацию с Западом.

Ключевой тезис постановления сводится к перекладыванию полной ответственности за "беспрецедентную международную напряженность" на НАТО и "коллективный Запад". На этом фоне кремль декларирует намерение выстраивать альтернативный миропорядок, который открыто противопоставляется евроатлантической системе безопасности.

Речь идет о формировании "архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" с опорой на СНГ, ОДКБ, ШОС и АСЕАН, а также продвижении "Евразийской хартии многообразия и многополярности", инициированной совместно с Беларусью.

Отдельный акцент сделан на переориентации внешних связей на Азию, Африку и Латинскую Америку. Кремль планирует углублять экономическое, дипломатическое и парламентское сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, странами Юго-Восточной Азии и другими государствами Глобального юга, используя форматы БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

В СВР отметили, что парламентская дипломатия прямо рассматривается как заменитель полноценных контактов с Западом в условиях политической изоляции.

В то же время документ формально оставляет возможность восстановления полноформатных российско-американских отношений, но только при условии учета интересов Кремля в войне против Украины, что делает такую "готовность" чисто декларативной.

Санкции Запада признаны "долгосрочной реальностью", на которую Москва планирует ответить адаптацией: расчетами в национальных валютах, противодействием конфискации замороженных активов и созданием специальных правовых режимов для трансграничного сотрудничества.

Постановление также предусматривает усиление информационной и идеологической деятельности МИД России, в том числе в цифровой среде, для продвижения российских нарративов о войне и дискредитации Украины, а также активизацию проектов под лозунгами борьбы с "фальсификацией истории" и "реабилитацией нацизма".

Параллельно Кремль расширяет поддержку сетей "соотечественников" за рубежом и планирует отдельную стратегию работы с иностранными выпускниками российских вузов.

"В совокупности документ не оставляет сомнений: российские власти институционализируют курс на затяжное противостояние с Западом, пытаясь обойти изоляцию через парламентские и "гуманитарные" каналы и одновременно подорвать западное единство, опираясь на выборочные контакты и влияние в странах Глобального юга", - отметили в СВР.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика сталкивается с увеличивающимся давлением со стороны "дружественных" стран, которые быстро занимают ниши, остающиеся пустующими из-за инвестиционной паузы.

Так, китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль
Новости
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем