Россия уже перешла на "военные рельсы". Байден призвал НАТО укрепить оборонный потенциал

Байден вспомнил, что на состоявшемся два года назад саммите НАТО страны-члены НАТО начали план модернизации обороны.

"Сегодня мы должны спросить себя, что дальше? Как мы можем продолжать делать щит более сильным? Одним из ответов должно быть укрепление нашей промышленной базы. Сейчас Россия находится на уровне военного времени в том, что касается оборонного производства", - сказал Байден.

По словам американского президента, сейчас нельзя разрешить Альянсу отставать от России. Ведь агрессор значительно увеличивает производство оружия, боеприпасов и транспортных средств с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана.

«Это очень важный шаг для поддержания нашей безопасности. Впервые в истории каждая страна НАТО обязуется разрабатывать планы оборонного производства у себя дома. Это значит, что как Альянс мы станем более инновационными и конкурентоспособными. чем мы должны, чем нам может понадобиться" – подчеркнул он.

Увеличение финансирования расходов на оборону в странах Запада

Из-за вторжения России в Украину и потенциальной угрозы для членов НАТО страны Запада увеличили финансирование оборонных потребностей.

В марте президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен перейти на режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.

Также ряд стран начали беспокоиться, что Россия может вторгнуться на территорию НАТО в ближайшем будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что следующими целями российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.

Несмотря на все заявления в НАТО, уже разработали план обороны на случай возможного нападения России. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия может напасть на НАТО до 2029 года.

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