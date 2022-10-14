"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский отреагировал на последние заявления Путина о войне

Комментируя последние заявления главы РФ Владимира Путина о ходе боевых действий, украинский лидер обратил внимание на то, как обеспокоен враг.

"Слушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя ", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что у государства-агрессора все "еще есть люди, которых оно бросает в атаки, есть оружие, ракеты и "шахеды", но уже нет вариантов для победы в войне.

"У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - подытожил украинский лидер.