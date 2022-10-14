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"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский отреагировал на последние заявления Путина о войне

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

У России уже нет никакого шанса на то, чтобы победить в войне против Украины. Единственное, что может агрессор - терроризировать гражданских и шантажировать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Комментируя последние заявления главы РФ Владимира Путина о ходе боевых действий, украинский лидер обратил внимание на то, как обеспокоен враг.

"Слушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя ", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что у государства-агрессора все "еще есть люди, которых оно бросает в атаки, есть оружие, ракеты и "шахеды", но уже нет вариантов для победы в войне.

"У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - подытожил украинский лидер.

Напомним, 14 октября Путин снова повторил, что война "все равно должна была начаться", поэтому Россия "вынуждена была "защищаться".

Советник ОП Михаил Подоляк уже отреагировал на слова российского диктатора и подчеркнул, что именно РФ вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины