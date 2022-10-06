Россия считает, что не достигла пика напряженности с США, похожего на Карибский кризис

Он заявил о недопустимости развязывания ядерной войны и невозможности победы в ней.

"Мне кажется, что мы еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет назад", - сказал он.

Посол считает, что в США забыли об основах стратегической стабильности, согласно которой "кто выстрелит первым, тот умрет вторым".

Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон обязаны не допустить доведение мира до "катастрофы".

Кроме того, Антонов рассказал, как российские дипломаты пытаются донести до американских коллег, что Москва будет защищать оккупированный Крым.

"Эту мысль во всех наших беседах с американскими - я хотел сказать "друзьями", не могу так сказать - партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли", - сказал он.

Отметим, что заявления посла сильно контрастируют с последними ядерными угрозами президента РФ Владимира Путина.

Напомним, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля. На данный момент в Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия.

Однако ряд западных СМИ распространили публикации о том, что россияне могут провести ядерные испытания на границах с Украиной. Тем самым Москва хочет продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

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