Россия потеряла уже половину своих танков в Украине, - IISS

Около половины своих лучших боевых танков потеряла Россия с момента вторжения в Украину и изо всех сил пытается их заменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия потеряла от 2000 до 2300 танков. В результате Москва была вынуждена опираться на более старые модели советских времен.

"Они не производят и не ремонтируют настолько, чтобы компенсировать эти потери. Их нынешний бронетанковый флот на фронте примерно вдвое меньше, чем в начале войны", - сказал Генри Бойд, научный сотрудник IISS.

Однако московские военно-воздушные силы все еще в основном невредимы, и страна может развернуть их активнее на следующем этапе войны, сообщили в IISS.

Оценка сделана в тот момент, когда Украина готовится получить партию танков с Запада, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger, чьи возможности значительно превышают старые российские модели.