Россия теряет нефтяные миллиарды, доходы снизились почти на 20%, - разведка

Вторник 12 августа 2025 19:03
Иллюстративное фото: Россия теряет доход от нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия теряет свою прибыль от экспорта нефти и газа. С начала года она снизилась почти на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Telegram.

"Нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 18,5% в годовом измерении в январе-июле 2025 года, до 69,2 млрд долларов", - отметили в СВР.

Там уточнили, что июльский показатель доходов сократился на 27% - до 9,9 млрд долларов. А сборы налога на добычу полезных ископаемых снизились на 34,3%.

"Газпромнефть" в первом полугодии получила чистую прибыль 2,9 млрд долларов - в 1,8 раза меньше, чем раньше. Прибыль от продаж снизилась с 2,97 млрд долларов в первой половине 2022 года до 234 млн долларов.

В Ханты-Мансийском округе, одном из главных нефтяных регионов, за январь–май суммарный убыток компаний достиг 8,8 млрд долларов, а прибыль от продаж - всего 2,49 млрд долларов.

Снижение доходов связано с несколькими причинами: падением мировых цен на нефть, ужесточением налогов и санкциями. Эти факторы создают риски для отрасли и заставляют российские власти искать новые пути адаптации к экономическим вызовам.

Сокращение доходов России

Напомним, ранее Bloomberg писало, что налоги от нефти в России в июле упали почти на треть - до 710,4 млрд рублей (около 8,9 млрд долларов).

При этом общие доходы РФ от нефти и газа в июле сократились на 27% по сравнению с прошлым годом.

