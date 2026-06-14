Россия теряет главное преимущество в войне против Украины, - CNN

Бонусы не спасают

Россия рекламирует выплаты до 80 000 долларов и списание долгов на 140 000 долларов за подписание контракта. Билборды, соцсети, обещания гражданства - все это задействовано для привлечения новых бойцов.

Но результат противоположный ожидаемому. Набор в первом квартале 2026 года упал на 20% по сравнению с 2025-м.

Потери превышают набор

"Есть признаки того, что этот стимул, возможно, больше не работает эффективно, и что Россия начала терять больше войск, чем может набрать," - отметил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

По данным некоторых западных разведок, с начала войны погибло около 500 000 российских солдат. Ежемесячные потери - от 30 000 до 35 000 бойцов. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в мае украинские дронщики уничтожили или ранили больше людей, чем Россия смогла завербовать.

Где ищут людей

Москва уже отправила на фронт десятки тысяч бывших заключенных, привлекла три волны северокорейских солдат и вербует иммигрантов. Теперь предлагает мужчинам с долгами списание до 140 000 долларов в обмен на подписание контракта.

Аналитики не исключают и второй принудительной мобилизации с ограничением выезда из страны, особенно для мужчин призывного возраста. Первая мобилизация 2022 года оказалась крайне непопулярной и заставила сотни тысяч россиян эмигрировать.

Экономика трещит

"Вся российская экономика страдает от самой острой нехватки рабочей силы в истории," - говорит Гулд-Дэвис.

Из-за оттока мужчин на фронт не хватает и гражданских работников. Заводы оборонного сектора уже работают круглосуточно и достигли максимальной мощности. Зарплаты растут, но отстают от инфляции. Цены на продукты питания выросли более чем на 18% по сравнению с январем 2024 года.