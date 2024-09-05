Россия вслепую использовала популярных американских правых деятелей, - прокуратура США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Видеоматериалы, как утверждается, были направлены на усиление разногласий в американском обществе, в частности, в отношении войны РФ против Украины.

Агентство отмечает, что указанная информация изложена в обвинительном акте, представленном в среду.

Среди шести упомянутых консерваторов – известные Тим Пул, Дэйв Рубин и Бенни Джонсон.

Обвинение указывает на то, как Москва, возможно, пытается заработать на стремительном росте популярности правых подкастеров, лайвстримеров и создателей другого контента, сделавших успешную карьеру в социальных сетях за годы, когда Дональд Трамп занимал пост президента.

Министерство юстиции США не заявляет о каких-либо правонарушениях со стороны влиятельных лиц, некоторые из которых, по его словам, получили ложную информацию об источнике финансирования компании. Он обвиняет двух сотрудников RT, российской государственной медиакомпании, в том, что они направили почти 10 миллионов долларов компании из штата Теннесси для создания дружественного к России контента.

После оглашения обвинений и Пул, и Джонсон сделали заявления в социальных сетях, которые Рубин ретвитнул, заявив, что они стали жертвами предполагаемых преступлений и не совершили ничего плохого.

"Мы до сих пор не знаем, что правда, поскольку это лишь обвинение", - сказал Пул, добавив, что "Путин - ублюдок".

В своем сообщении Джонсон написал, что год назад его попросили предоставить контент "медиа-стартапу". Он сказал, что его адвокаты договорились о "стандартном соглашении на международной основе, которое позже было разорвано".

Константина Калашникова и Елену Афанасьеву обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов. Они находятся на свободе.