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Россия ночью запустила более сотни дронов и "Искандеры": как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 5 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов и баллистические ракеты "Искандер-М". Из-за атаки пострадали пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью террористы применили:

  • 104 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск;
  • две баллистические ракеты "Искандер-М".

Воздушную атаку отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 57 беспилотников в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской и ряда других областей.

Еще 42 дрона были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали:

  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Донецкая область.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, применяя беспилотники, ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Дроны же террористы запускают почти каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 4 февраля, россияне запустили по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов.

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