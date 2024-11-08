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Россия ночью запустила более 90 дронов и пять ракет: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 8 ноября российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке дронами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 62 вражеских беспилотных летательных аппарата (БпЛА) и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, во время атаки россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М", которая была запущена из Ростовской области. В частности террористы за ночь запустили: 

  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области; 
  • 92 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел и временно оккупированного Крыма; 
  • управляемые авиабомбы в направлении Харьковской и Сумской областей. 

К отражению атаки были привлечены: 

  • зенитные ракетные войска; 
  • авиация; 
  • подразделения РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. 

По состоянию на 9 утра, 8 ноября, подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х дронов. 

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Еще 26 БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины. Один сейчас находится в украинском воздушном пространстве. 

Обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и поселков стали частью реалий повседневной жизни. Террористы активно применяют различные виды оружия, в том числе ракеты, КАБы и дроны-камикадзе, чтобы нанести ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Также в последние месяцы наблюдается значительное увеличение количества ночных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, что существенно повышает риски для мирного населения. 

Этой ночью в результате обстрелов известно о пострадавших и погибшем в Одесском районе. В частности, враг совершил авиационные удары по Харькову, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых был и ребенок. 

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