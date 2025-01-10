Россия ночью запустила более 70 беспилотников: как отработала ПВО

Беспилотники были запущены с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 33 "Шахедов" и беспилотников других типов в пределах Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и ряда других областей.

В результате атаки зафиксировано пять попаданий в предприятия и хозяйственные постройки в прифронтовом районе на севере Черниговской области. Один человек получил ранения.

В частности, в Киевской области беспилотник упал на многоэтажку. Также повреждения получили два десятка автомобилей.

34 дрона были локально потеряны без негативных последствий. Один из них улетел в направлении России.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины, применяя управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотники, ракеты и артиллерию, что создает угрозу для гражданского населения.

В течение последних месяцев враг прибегает к обстрелам почти каждую ночь. Например, в ночь на 9 января враг запустил 70 дронов. В частности, к отражению привлекали авиацию.