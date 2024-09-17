RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 сентября Россия запустила против Украины более 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 34 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил 51 беспилотник с направлений: 

  • Курска; 
  • Приморско-Ахтарска;
  • мыса Чауда.

К отражению воздушной атаки привлекались: 

  • авиация; 
  • зенитные ракетные войска; 
  • мобильные огневые группы; 
  • подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны. 

Фото: инфографика Воздушных сил (t.me/kpszsu)

В целом удалось уничтожить 34 дрона. Во время работы РЭБ 12 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Еще два - вернулись в Россию

ПВО работала в: 

  • Николаевской; 
  • Херсонской; 
  • Сумской; 
  • Полтавской; 
  • Харьковской областях.

Ночные атаки на Украину

Очередная массированная атака врага началась еще с вечера 16 сентября. Около полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в ряде северных областей Украины. Во время атаки, враг ударил по Конотопу и Сумах

Также стоит заметить, что в последнее время россияне усилили использование «Шахедов». В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО