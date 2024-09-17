Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

В общем враг запустил 51 беспилотник с направлений:

Курска;

Приморско-Ахтарска;

мыса Чауда.

К отражению воздушной атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

мобильные огневые группы;

подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны.

Фото: инфографика Воздушных сил (t.me/kpszsu)

В целом удалось уничтожить 34 дрона. Во время работы РЭБ 12 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Еще два - вернулись в Россию.

ПВО работала в:

Николаевской;

Херсонской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской областях.

Ночные атаки на Украину

Очередная массированная атака врага началась еще с вечера 16 сентября. Около полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в ряде северных областей Украины. Во время атаки, враг ударил по Конотопу и Сумах.

Также стоит заметить, что в последнее время россияне усилили использование «Шахедов». В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.