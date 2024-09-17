Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 17 сентября Россия запустила против Украины более 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 34 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В общем враг запустил 51 беспилотник с направлений:
К отражению воздушной атаки привлекались:
Фото: инфографика Воздушных сил (t.me/kpszsu)
В целом удалось уничтожить 34 дрона. Во время работы РЭБ 12 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Еще два - вернулись в Россию.
ПВО работала в:
Очередная массированная атака врага началась еще с вечера 16 сентября. Около полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в ряде северных областей Украины. Во время атаки, враг ударил по Конотопу и Сумах.
Также стоит заметить, что в последнее время россияне усилили использование «Шахедов». В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.
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